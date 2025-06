Textor poussé vers la sortie ?

L’avenir de John Textor à la tête de l’Olympique Lyonnais semble de plus en plus compromis. Après la relégation administrative du club en Ligue 2, décidée par la DNCG pour raisons financières, plusieurs sources affirment que l’homme d’affaires américain pourrait être poussé à prendre du recul.

Déjà ciblé par la colère des supporters, Textor doit désormais faire face à la pression de ses propres partenaires financiers. Le fonds Ares Management, qui lui avait prêté près de 400 millions d’euros pour racheter le club, aurait désormais les moyens de l’évincer. Ares est d’ailleurs à l’origine de la vente récente des parts de Textor dans Crystal Palace, pour récupérer une partie de l’argent dû. Sur les 210 millions générés, seuls 40 millions iront dans les caisses de l’OL, conformément aux engagements pris devant la DNCG. Le reste sera directement récupéré par le fonds américain.

Si John Textor bénéficie encore du soutien de Michele Kang, à la tête de la section féminine, et de Jean-Pierre Conte, dirigeant d’Eagle Football, la question d’un changement de gouvernance est bel et bien évoquée. En cas de désengagement ou d’incapacité à honorer les engagements financiers, une reprise de contrôle par Ares n’est plus à exclure. Un nouvel épisode décisif pourrait s’ouvrir dans les jours à venir.