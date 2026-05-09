play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios
Podcasts

Toulouse – OL : une balle de Ligue des champions à saisir

Toulouse Football Club - Olympique Lyonnais, dimanche 21 heures, en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais n’a jamais été aussi proche de retrouver la Ligue des Champions. À deux journées de la fin, l’OL se déplace à Toulouse, dimanche soir (21h), avec une opportunité énorme : faire un pas décisif ou quasi décisif vers la Ligue des champions.

Le scénario est clair : en cas de victoire au Stadium, combinée à un nul ou une défaite de Lille à Monaco, Lyon serait assuré de terminer troisième. Une place synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

Dans ce sprint final, difficile de rêver meilleure occasion. D’autant que les Lyonnais arrivent lancés. Quatre victoires consécutives, une prestation solide face à Rennes (4-2) et une confiance retrouvée au meilleur moment.

L’OL a désormais son destin entre les mains. Mais attention au piège. Toulouse, dixième, n’a plus rien à jouer… et c’est justement ce qui inquiète Paulo Fonseca. Une équipe libérée, capable de jouer sans pression, avec l’envie de briller une dernière fois devant son public. D’autant que ce sera la dernière à domicile de l’entraîneur Carles Martinez Novell, suspendu mais présent en tribunes. Un contexte particulier qui peut transcender les Violets.

Lors du match aller, les Toulousains étaient venus s’imposer à Décines (1-2), malgré l’ouverture du score lyonnaise. Un scénario cruel, renversé en fin de match, qui reste dans les mémoires.

Cette saison, Toulouse a pourtant souvent souffert face aux grosses équipes. Une seule victoire en treize matches contre le top 7, justement face à l’OL. Le reste, ce sont neuf défaites et trois nuls. Au Stadium, le Téfécé n’est pas non plus impérial : seulement cinq victoires en seize matches, soit la 14e performance de Ligue 1 à domicile. Mais les signes récents montrent une équipe toujours combative. Un nul arraché contre Monaco (2-2), une victoire à Strasbourg… Toulouse ne lâche pas.

Lyon est prévenu. Pour continuer à rêver de Ligue des champions, les joueurs de Paulo Fonseca devront afficher le même sérieux et la même intensité que face à Rennes. Parce que cette fois, l’enjeu est immense.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

L’OL renverse Rennes (4-2) et fait un pas de plus vers la Ligue des Champions

LIRE PLUS

OL – Rennes : un duel sous pression déterminant dans la course à la LDC

LIRE PLUS

OL – Auxerre (3-2) : Lyon conforte sa 3e place et met la pression sur Lille

LIRE PLUS

OL-Auxerre : confirmer à domicile pour rester sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL (1-2) : l’énorme coup de l’OL qui grimpe sur le podium

LIRE PLUS

PSG-OL : Lyon veut croire à l’exploit

LIRE PLUS

OL – Monaco : un tournant avant la dernière ligne droite

LIRE PLUS

OL – Celta de Vigo : cap sur les quarts de finale de la Ligue Europa

LIRE PLUS

Le Havre-OL (0-0) : Mauvaise opération pour l’OL qui laisse filer l’OM

LIRE PLUS

Le Havre – OL : Lyon veut rester au contact du podium malgré une cascade d’absences

LIRE PLUS

Celta Vigo – OL : Lyon veut relancer la machine en Ligue Europa

LIRE PLUS

OL-PFC (1-1) : l’OL arrache le nul mais chute du podium

LIRE PLUS

OL-PFC : l’OL doit se relancer

LIRE PLUS

Coupe de France : l’OL éliminé aux tirs au but par Lens malgré un incroyable retour

LIRE PLUS

OL-Lens : un choc et des retrouvailles

LIRE PLUS

OL-Lens : le retour de Pierre Sage, l’entraîneur qui a marqué Lyon

LIRE PLUS

OM-OL : le millimètre qui interroge

LIRE PLUS

OM-OL (3-2) : Lyon battu au Vélodrome, la course au podium relancée

LIRE PLUS

Ligue Europa : ce sera le Celta Vigo en 1/8e pour l’OL

LIRE PLUS

Lidl a ouvert son magasin XXL dans l’ancien garage Citroën

LIRE PLUS

OL – Brest : Lyon s’impose (2-1), enchaîne une sixième victoire et grimpe à la 4e place

LIRE PLUS
ASVEL

Betclic Elite : l’ASVEL sécurise le top 4 en dominant Strasbourg

LIRE PLUS

Plusieurs associations féministes lyonnaises saisissent le Conseil d’État

LIRE PLUS

L’association Action Justice Climat Lyon attaque la préfecture du Rhône

LIRE PLUS

Villeurbanne : les gerbes du 8 mai saccagées

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube