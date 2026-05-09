Toulouse – OL : une balle de Ligue des champions à saisir

Toulouse Football Club - Olympique Lyonnais, dimanche 21 heures, en intégralité sur Tonic Radio.

L’Olympique Lyonnais n’a jamais été aussi proche de retrouver la Ligue des Champions. À deux journées de la fin, l’OL se déplace à Toulouse, dimanche soir (21h), avec une opportunité énorme : faire un pas décisif ou quasi décisif vers la Ligue des champions.

Le scénario est clair : en cas de victoire au Stadium, combinée à un nul ou une défaite de Lille à Monaco, Lyon serait assuré de terminer troisième. Une place synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions.

Dans ce sprint final, difficile de rêver meilleure occasion. D’autant que les Lyonnais arrivent lancés. Quatre victoires consécutives, une prestation solide face à Rennes (4-2) et une confiance retrouvée au meilleur moment.

L’OL a désormais son destin entre les mains. Mais attention au piège. Toulouse, dixième, n’a plus rien à jouer… et c’est justement ce qui inquiète Paulo Fonseca. Une équipe libérée, capable de jouer sans pression, avec l’envie de briller une dernière fois devant son public. D’autant que ce sera la dernière à domicile de l’entraîneur Carles Martinez Novell, suspendu mais présent en tribunes. Un contexte particulier qui peut transcender les Violets.

Lors du match aller, les Toulousains étaient venus s’imposer à Décines (1-2), malgré l’ouverture du score lyonnaise. Un scénario cruel, renversé en fin de match, qui reste dans les mémoires.

Cette saison, Toulouse a pourtant souvent souffert face aux grosses équipes. Une seule victoire en treize matches contre le top 7, justement face à l’OL. Le reste, ce sont neuf défaites et trois nuls. Au Stadium, le Téfécé n’est pas non plus impérial : seulement cinq victoires en seize matches, soit la 14e performance de Ligue 1 à domicile. Mais les signes récents montrent une équipe toujours combative. Un nul arraché contre Monaco (2-2), une victoire à Strasbourg… Toulouse ne lâche pas.

Lyon est prévenu. Pour continuer à rêver de Ligue des champions, les joueurs de Paulo Fonseca devront afficher le même sérieux et la même intensité que face à Rennes. Parce que cette fois, l’enjeu est immense.