Du coté de Tournus demain, la ville a lancé l’élaboration du plan d’urbanisme du centre-ville, le plan sauvegarde et de mise en valeur.

Dans ce cadre, la ville organise depuis quelques mois des visites guidées animées par le pays d’art et d’histoire. Et demain, ca sera le quartier de l’abbaye qui sera scruté, observé et commenté par les guides et les promeneurs.

Ca se passera à 16h, le rendez-vous est donné devant l’atelier de rénovation et c’est entièrement gratuit.

R.H