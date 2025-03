À partir d’aujourd’hui, des travaux dans le quartier de la Part-Dieu vont perturber quatre lignes de bus du réseau TCL. La ligne C7 est limitée entre Saint-Genis Laval Hôpital et Jean Macé, tandis que la ligne C25 propose un itinéraire de substitution. D’autres ajustements concernent les lignes C9 et 25, avec des modifications d’itinéraires et des arrêts déplacés jusqu’au 24 août.

EP