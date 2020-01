Un bébé disparu retrouvé à Roanne

Disparue depuis lundi matin, une petite fille de huit mois a été retrouvée ce mardi saine et sauve à Roanne.



Selon Le Progrès, une baby-sitter d’une vingtaine d’années s’est vue avoir la garde du bébé. Sa mère avait confiée sa fille pour quelques heures, à cette jeune femme, recommandée par une amie commune.



Mais à la fin de la matinée, alors que la mère devait récupérer sa fille, la jeune femme n’était plus présente à son domicile, ainsi que son enfant.



Le bébé retrouvé à Roanne



La police a finalement retrouvé la trace de la jeune femme et du bébé à Roanne. Selon les premiers éléments de l’enquête, la baby-sitter souffre de lourds troubles psychiatriques. L’origine de son geste n’a cependant pas été précisée.