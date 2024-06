Au Breuil, depuis le début du printemps, un éco pâturage de 34 000 m² a été mis en place. Quatre bœufs ont remplacé les désherbants chimiques et les tracteurs pour entretenir une parcelle communale. Ce projet écologique vise à réduire l'empreinte carbone de la commune et à promouvoir des méthodes d'entretien plus respectueuses de l'environnement.