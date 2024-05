Un gendarme bressan condamné pour des faits de violence

Un gendarme bressan a été condamné pour des faits de violence à 3 mois de prison avec sursis ce jeudi 16 mai. Le gendarme était intervenu à Frontenaud le 28 septembre dernier lors d'une mission tendue entre une femme et son ancien compagnon venu récupérer leur fils de 2 ans et demi. Le tribunal de Chalon a estimé que les gestes du gardien de la paix n'étaient pas "proportionnés et justifiés". La caméra d'un gendarme l'aurait filmé, notamment avec un plaid sur la tête de la jeune femme et une main sur la bouche, ce qui l'aurait empêchée de respirer pendant plusieurs secondes.

Le procureur avait requis 6 mois de prison avec sursis lors du dernier jugement le 28 avril dernier.