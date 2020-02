Un homme porté disparu à Saint-Sorlin-en-Bugey

Les pompiers du Rhône, de l’Isère et de l’Ain sont actuellement mobilisés à Saint-Sorlin-en-Bugey suite à la disparition d’un homme de 53 ans.



Le quinquagénaire a été vu pour la dernière fois sur le pont de Lagnieu. Sa voiture a été retrouvée près du pont ce dimanche soir. Les pompiers sont actuellement gênés par le fort débit du Rhône. Les recherches sont en cours le long du fleuve.



Les pompiers de l’Isère et du Rhône ont dépêché des équipes nautiques et cynotechniques.