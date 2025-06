Un mineur sans permis interpellé après un refus d’obtempérer dans le quartier de Monthieu

Ce mardi en fin de journée, un refus d’obtempérer a mobilisé les forces de l’ordre dans le quartier de Monthieu à Saint-Étienne. Tout commence lorsque la police municipale repère un conducteur ne portant pas sa ceinture de sécurité. En tentant de procéder à un contrôle, les agents voient le conducteur prendre la fuite.

Au cours de sa course, il contraint plusieurs automobilistes à des freinages d’urgence pour éviter une collision. Il finit par perdre le contrôle de son véhicule et termine sa fuite dans un potelet de trottoir. Interpellé, le conducteur s’avère être un jeune homme de 17 ans, non titulaire du permis de conduire.

Après une nuit en garde à vue, il a été remis en liberté mais devra prochainement répondre de ses actes devant la justice.

N.L