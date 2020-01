Un nouveau lycée pourrait voir le jour à Caluire

Un nouveau lycée va voir le jour dans l’agglomération lyonnaise. La Région a annoncé la construction d’un nouvel établissement à Caluire-et-Cuire.



Selon la Région, l’objectif est de créer un lycée de proximité polyvalent (enseignement général et enseignement professionnel) en lien avec les métiers liés aux industries de l’environnement (énergie, eau, déchets, numérique et environnement…). La première étape consistera à mener avec le rectorat une étude de faisabilité.



Il concernera les habitants de Caluire-et-Cuire, Rillieux-la-Pape, Sathonay-Camp et Sathonay-Village.

A noter que 7 nouveaux établissements devraient voir le jour dans la région dans les années à venir :

• Lyon 7ème : 37,5 M€ (hors travaux), 800 élèves, rentrée en 2020 pour 210 élèves et 2021 pour les 590 restants

• Clermont-Ferrand : 55 M€, 1 000 élèves, rentrée en 2021

• Meximieux dans l’Ain : 35 M€, 1 200 élèves, rentrée en 2022 Meyzieu dans la Métropole de Lyon : 47 M€, 1 800 élèves, rentrée en 2022

• Bons-en-Chablais en Haute-Savoie : 65 M€, 1 800 élèves, rentrée en 2023

• Gex dans l’Ain : 50 M€, 1 800 élèves, rentrée en 2024

• Et un nouveau lycée sur la partie nord de l’agglomération lyonnaise