Un nouveau tournoi ATP 250 arrive à la LDLC Arena en 2026

C’est officiel : le tennis mondial fera son retour à Lyon en 2026.

La conférence de presse organisée ce jeudi midi à la LDLC Arena a confirmé la création du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, un tournoi ATP 250 qui se disputera du 18 au 25 octobre 2026.

L’événement est porté par Thierry Ascione, directeur du tournoi, et Jo-Wilfried Tsonga, président de Pampelonne Organisation, en partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la LDLC Arena, qui servira d’écrin à cette compétition internationale.

Le projet se veut ambitieux : faire de ce rendez-vous l’un des plus beaux tournois ATP 250 au monde. La proximité du All In Country Club, inauguré fin 2023, permettra d’offrir aux joueurs des conditions d’entraînement optimales.

Côté sportif, les organisateurs visent un plateau relevé avec plusieurs membres du Top 10 et du Top 30 mondial, ainsi que les meilleurs joueurs français.

Après les grandes heures du GPTL ou de l’Open Parc, Lyon s’apprête à redevenir une terre de tennis de premier plan.