Un réseau de drogue démantelé entre Lyon et La Réunion

Trois kilos de cocaïne et trois kilos de méthamphétamine ont été saisis suite à une opération de gendarmerie menée le 7 mars. 281 000 euros en espèces ont été collectés, ainsi qu’une arme à feu et plusieurs véhicules lors des treize perquisitions effectuées.

Cette opération a conduit au démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants reliant Lyon à La Réunion. Les Sections de recherches de plusieurs villes ont été mobilisées, notamment à Lyon, Marseille et Bastia. Les investigations ont été pilotées par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Cinq suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire. une quinzaine de voyages suspects ont été déterminés. Grâce à une enquête déclenchée après un signalement de la Cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROSS) en décembre 2024, les enquêteurs ont trouvé qu'à chaque trajet, entre 500g et 1,5 kilos de cocaïne étaient transportés. Les stupéfiants étaient revendus au détail à La Réunion entre 120 et 150 euros le gramme, soit un gain de 1,125 million et 3,375 millions d’euros au total.

Les enquêteurs ont dévoilé les méthodes des suspects. Des mules envoyées depuis la métropole acheminaient les stupéfiants. Les billets d’avion, réglés en liquide et réservés à la dernière minute, compliquaient la traçabilité du réseau, qui multipliait les précautions pour éviter la surveillance.

