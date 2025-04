Plus de 4 000 recrutements sont prévus dans les réseaux électriques en Auvergne-Rhône-Alpes d’ici 2030. En réponse à la transition énergétique, la filière anticipe un fort besoin de main-d'œuvre et mise sur la formation, notamment via les "Écoles des réseaux". Objectif : attirer et former les talents de demain.

C.C