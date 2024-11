À Varennes-le-Grand, devant le succès de la première édition, culture geek, manifestation dédiée notamment à l’univers des jeux vidéo anciens et nouveaux, fait son retour ce week-end au foyer rural de la commune.

Au programme, entre 5 000 et 10 000 références, comprenant des jeux vidéo datant des années 90 jusqu’aujourd’hui, des affiches, des disques vinyle, BD et autres goodies, sans oublier les figurines et les incontournables cartes Pokémon.

R.H