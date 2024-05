Un cirque franco-belge s'est installé illégalement ce week-end à Vaulx-en-Velin, près de Lyon, avec des animaux sauvages comme des singes, zèbres, chameaux, et tigres blancs. Les représentations, prévues du 25 mai au 2 juin, ont déclenché une polémique. La Métropole de Lyon et Dalkia, propriétaire du terrain, ont confirmé l'absence d'autorisation et déposé une plainte. Le gérant du cirque est convoqué au tribunal le 2 juin.