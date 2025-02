Villeurbanne deuxième ville la plus chaleureuse de France. C’est ce que révèle une étude de la plateforme Preply. La ville grimpe sur le podium des villes françaises où l’on se dit le plus de mots doux et où l’on multiplie les gestes attentionnés.

Et pour cause, 84 % des Villeurbannais interrogés affirment que leurs proches leur témoignent de l’affection.

À noter que Montpellier, Paris et Toulouse figurent parmi les villes les moins affectueuses de France.

R.H