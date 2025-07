Week-end rouge sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé prévoit un trafic très dense ce week-end, avec un drapeau rouge vendredi et samedi dans le sens des départs. Des ralentissements sont attendus sur les grands axes, notamment l’A7, l’A75 et à l’entrée du tunnel du Mont-Blanc. Dimanche, la circulation sera plus fluide, sauf pour les retours dans le Sud-Est, classés orange.

N.L