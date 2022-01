Au moins 7 absents à l’OL contre le PSG

Peter Bosz s’est exprimé à la mi-journée à l’avant-veille de la réception du Paris-Saint-Germain dimanche soir à l’occasion de la 20ème journée de Ligue 1. L’entraîneur déplorera au moins sept absences pour ce match : Toko-Ekambi, Slimani et Kadewere sont à la coupe d’Afrique des Nations, Diomandé et Denayer sont blessés, Reine-Adelaïde est en phase de reprise et Thiago Mendes ne sera pas apte après avoir été positif à la Covid-19.

En revanche, Paqueta sera bien présent. Comme d’autres joueurs touchés par le virus, le Brésilien a pu réintégrer l’entrainement collectif depuis mercredi.

Les joueurs effectuent d’autres tests PCR ce vendredi. Le groupe sera dévoilé ce samedi en fin de journée.

"l’OL peut s’appuyer sur 3 gardiens et 16 joueurs de champ en attendant les tests de ce soir:Lopes, Pollersbeck, Bonnevie –Dubois, Gusto, Da Silva, Lukeba, Boateng, Henrique, Emerson –Guimaraes, Caqueret, Keita, Aouar -Paqueta, Cherki, Shaqiri, B Barcola, Dembélé" #LT (Progrès) — OL+ (@OL__Plus) January 7, 2022

J.H.