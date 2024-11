À Chalon-sur-Saône, la 47e édition de la Corrida, organisée par l’Entente chalonnaise d’athlétisme, se déroulera, demain, avec la course reine prévue à 17h30.

Au total, 80 bénévoles seront présents dans une épreuve qui rassemble déjà 800 compétiteurs.

Cinq courses sont au programme : poussins, benjamins, minimes, relais mixtes et course des As.

R.H