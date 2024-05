Cité Internationale de la Gastronomie : « L’Afrique au menu » du 29 mai au 1er juin

La Cité Internationale de la Gastronomie de Lyon poursuit son exploration culinaire avec « L’Afrique au menu », un événement qui se tiendra du 29 mai au 1er juin. Cette initiative promet de mettre en lumière les richesses gustatives et les bienfaits nutritionnels de la cuisine africaine, en collaboration avec plusieurs restaurants et boutiques de la région spécialisés en gastronomie africaine, tels que La Teranga Lyon, Cocody Foodside, Keyaa Superfoods, Baobab - Odyssée des Saveurs et Cuisine africaine et fusion.