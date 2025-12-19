Coupe de France, ASVEL, Lou,… l’agenda sportif du week-end

Football
Première Ligue : OL Lyonnes - Fleury le samedi 20 décembre à 21h
Coupe de France : La Duchère (N3) - Toulouse (L1) le samedi 20 décembre à 18h
Coupe de France : FC Bassin d’Arcachon (N3) - Hauts Lyonnais (N3) le dimanche 21 décembre à 17h30
Coupe de France : Olympique Lyonnais (L1) - St-Cyr-Collonges (R1) le dimanche 21 décembre à 21h
Basket
Euroligue : Olympiakos - ASVEL le samedi 20 décembre à 20h15
Betclic Elite : Le Portel - ASVEL le dimanche 21 décembre à 16h30.
Ligue féminine : Basket Landes - ASVEL le dimanche 21 décembre à 15h15.
Rugby
Top 14 : LOU - Stade Toulousain le samedi 20 décembre à 21h.