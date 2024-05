Forum sur l’Habitat Participatif à Vénissieux

Vénissieux organise un forum sur l'Habitat Participatif, jeudi 20 juin 2024, à partir de 17h00 à l'Hôtel de Ville. Intitulé "La Fabrique de l'Habitat Participatif", cet événement vise à informer les citoyens sur les possibilités de concevoir des habitats innovants et sur mesure.

Ces programmes immobiliers incluent des espaces et services communs variés, comme des jardins partagés, des laveries communes, et des espaces de jeu pour enfants. Destinés à des groupes d'habitants motivés à co-construire un cadre de vie collectif, ces projets mettent l'accent sur la solidarité, la préservation de l’environnement et la mixité sociale.

J.D