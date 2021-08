Jeux Olympiques de Tokyo : le bilan de la délégation tricolore

Des rires, de la joie, des cris, des larmes… comme souvent, les Jeux Olympiques réservent leur lot d’émotions. Au lendemain de la clôture des Jeux Olympiques de Tokyo, l’heure est au bilan.



Au terme de 15 jours de compétition, la France termine ces Jeux avec 33 médailles : 10 en or, 12 en argent et 11 en bronze. Elle se classe 8e nation dans le tableau des médailles. C’est 9 de moins qu’à Rio, l’objectif annoncé par le CNOSF et la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

🇫🇷🏅 33 médailles dont 10 titres : la délégation française termine à la 8e place au tableau des médailles.



Pas mal, mais moins bien qu'à Rio et forcément un peu décevant. #Tokyo2020 https://t.co/ZdT2JXYrmA — francetvsport (@francetvsport) August 9, 2021

Le judo, l’escrime et les sports collectifs au rendez-vous

Nous avons commencé avec une médaille de bronze en judo, avec Luka Mkheidze, et nous terminons avec l’or des handballeuses face à la Russie, la boucle est bouclée. Le judo et les sports collectifs (basket, handball et volley) ont été une valeur sûre de ces Jeux.

Le judo, avec à leur tête Teddy Riner et Clarisse Agbegnnou, a rayonné dans ces Jeux. À elle seule, l’équipe française a remporté 8 médailles dont 2 d’or, 3 d’argent, et 3 de bronze : un record pour le judo français aux Jeux Olympiques. Les judokas ont notamment remporté l’épreuve mixte par équipe, en gagnant 4-1 face au pays du judo, le Japon. Notre porte-drapeau Clarisse Agbegnenou a pris sa revanche de sa médaille d’argent de 2016, en remportant l’or en moins de 63 kg. Teddy Riner a, quant à lui, décroché le bronze, dans la catégorie de plus de 100 kg.

Les sports collectifs, à savoir le basket, le volley et le handball, ont également été pourvoyeurs de médailles, lors de ce dernier weekend de compétition : 3 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Le handball réalise le doublé : les hommes et les femmes décochent l’or. En basket, médaille d’argent pour les hommes, du bronze pour leurs homologues féminines. Pour la première fois de son histoire, le volley décroche l’or olympique. Après 275 matchs à la tête de cette équipe de France, le sélectionneur Laurent Tillie conclu en beauté son passage avec la plus belle des médailles.

Autre discipline rapporteuse de médailles : l’escrime (5 médailles). Romain Cannone a ouvert la voie avec une médaille d’or en épée. Un parcours incroyable pour celui qui n’aurait même pas dû participer au tournoi olympique. Lors des combats sur la piste, il n’ y a pas eu photo : l’épéiste de 24 ans, sans complexe, s’est offert n°2 mondial lors des quarts de finale, le n°3 mondial lors des demies et le n°1 et champion du monde en titre, Gergely Siklosi, en finale. Dans les épreuves par équipes, les escrimeurs reviennent de Tokyo avec 2 médailles d’argent chez les dames (fleuret et sabre) et 1 titre chez les messieurs.

Les déceptions

Les Jeux réservent leur lot d’émotions, de confirmations, mais aussi de belles surprises comme ce fut le cas en escrime avec Romain Cannone, évoqué précédemment, mais aussi en karaté par exemple. Steven Da Costa décroche l’or dans la catégorie des moins de 67 kg. Il a eu l’honneur de porter le drapeau tricolore lors de la cérémonie de clôture.

Malheureusement, certaines disciplines ont également déçu lors de ces Olympiades comme le cyclisme sur piste (2 médailles), tandis que d’autres ont failli comme la natation et l’athlétisme (1 médaille chacune). Concernant ce dernier, il s’agit même du pire bilan tricolore depuis le zéro pointé des JO de Sydney en 2000. Entre mauvaises performances et blessures, de nombreux athlètes français, espoirs de médailles, sont passés à la trappe : Renaud Lavillenie (blessé), Pierre-Ambroise Bosse, Pascal Martinot-Lagarde, Yohan Diniz, Alexandre Tavernier, Mélina Robert-Michon…

Kevin Mayer (décathlon) et Florent Manaudou (50m nage libre), en argent, sauvent l’honneur dans leur discipline respective.

Les Lyonnais à l’honneur lors de ces Jeux

Ils étaient 24 athlètes en lice à Tokyo, 12 en reviennent médaillés (4 en aviron, 1 en escrime, 6 en basket, 1 en rugby à 7). Les rhodaniens ont eux aussi récolté des médailles (6 au total donc).

En aviron, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont décroché l’or, tandis que Claire Bové et Laura Tarantola ont remporté l’argent en deux de couple.

En escrime, la n°3 mondiale, Manon Brunet, 4e à Rio, est allée chercher le bronze en sabre individuel et l’argent en sabre par équipes.

Les basketteurs de l’ASVEL étaient également bien représentés dans la délégation tricolore médaillée : Moustapha Fall, Thomas Heurtel et Guerschon Yabusele (argent), ainsi que leurs camarades féminines Héléna Ciak, Marine Fauthoux et Marine Johannès (bronze). Enfin, Chloé Jacquet, du Lou, est rentrée de Tokyo avec l’argent en rugby à 7.

Du 24 août au 5 septembre auront lieu les Jeux Paralympiques, toujours à Tokyo. 6 athlètes lyonnais sont attendus pour, peut-être, ramener des médailles à Lyon.

Pour les Jeux Olympiques, rendez-vous dans 3 ans à domicile pour Paris 2024.