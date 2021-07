JO : une nouvelle médaille pour la Lyonnaise Manon Brunet

La France compte désormais 19 médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Après la médaille de bronze en triathlon, les médailles d’argent Charline Picon et Thomas Goyard en planche à voile, la médaille d’argent du rugby à VII, et le titre olympique pour l’équipe de France judo, les sabreuses ont remporté la médaille d’argent.



Les Françaises se sont inclinées en finale face aux Russes (41-45). La Lyonnaise Manon Brunet, Charlotte Lembach et Cécilia Berder apportent une nouvelle médaille à la délégation française, et la première dans cette catégorie dans son histoire.



Médaillée à cinq reprises dans cette épreuve, mais uniquement chez les hommes jusque-là (argent en 1984, 1992, 2000 et or en 2004 et 2008), l’équipe de France a donc changé la donne après ces Jeux de Tokyo.