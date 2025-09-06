La crèche de Jean-Moulin de Chalon-sur-Saône bientôt en phase de rénovation

La crèche Jean-Moulin de Chalon-sur-Saône va être rénovée d’ici quelques mois. Les travaux, qui doivent offrir plus d’espace et de confort, s’étendront jusqu’en janvier 2027. À l’issue de la rénovation, huit nouvelles places devraient voir le jour.
