La crèche de Jean-Moulin de Chalon-sur-Saône bientôt en phase de rénovation

La crèche Jean-Moulin de Chalon-sur-Saône va être rénovée d’ici quelques mois. Les travaux, qui doivent offrir plus d’espace et de confort, s’étendront jusqu’en janvier 2027. À l’issue de la rénovation, huit nouvelles places devraient voir le jour.

