L’ASVEL s’impose face à Chalon à l’occasion de l’Ain Star Game

L'ASVEL s’est imposé vendredi soir face à l’Elan Chalon à l’occassion de l’Ain Star Game. Victoire : 86 à 73 pour les villeurbannais.
L’équipe affrontera Bourg, vainqueur de Nanterre, demain en finale.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
L'ASVEL s’est imposé vendredi soir face à l’Elan Chalon à l’occassion de l’Ain Star Game. Victoire : 86 à 73 pour les villeurbannais.
L’équipe affrontera Bourg, vainqueur de Nanterre, demain en finale.
M.L