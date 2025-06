Le retour du DADA Festival 2025 au Parc Vallon !

Place à l'évènement du mois

Préparez-vous à plonger dans l’univers fantasque et décalé du Festival DADA, de retour au Parc du Vallon (Lyon 9e) les 7 et 8 juin 2025 pour sa 14e édition. Organisé par la MJC La Duchère, cet événement culturel en plein air, entièrement gratuit, promet deux jours d'émerveillement où la créativité n’a pas de limites.

Une programmation pour tous les publics

Côté musique, le Festival DADA 2025 promet une ambiance festive et éclectique avec une programmation musicale haute en couleur. Le samedi, les festivités débuteront en fanfare avec les cuivres de l’Auditorium de Lyon, qui insuffleront une énergie joyeuse au parc. La soirée se poursuivra avec un set électrisant de la DJ Kaynixe, mêlant hip-hop, dancehall et sonorités électro pour faire vibrer le public jusqu’à la tombée de la nuit.

Le dimanche, place à une ambiance plus urbaine et conviviale avec une grande block party animée par Radio Kaizman, un collectif qui fusionne jazz, groove et rythmes percussifs. Entre performances scéniques et danse spontanée, ces concerts transformeront le Parc du Vallon en une scène musicale en plein air où la fête sera totale.

Un village d’ateliers et d’histoires à partager En parallèle des spectacles, le Festival DADA proposera un village d’ateliers artistiques en libre accès, invitant petits et grands à s’initier à la sérigraphie, au breakdance, à la peinture ou encore à la cuisine végétale.

Infos pratiques

Installé au Parc du Vallon, dans le 9e arrondissement de Lyon, le festival ouvrira ses portes le samedi 7 juin de 15h30 à 23h, puis le dimanche 8 juin de 13h30 à 23h. Entièrement gratuit, l’événement encourage l’usage de la mobilité douce, avec un accès facilité par les transports en commun (bus TCL), afin de favoriser une démarche écoresponsable.