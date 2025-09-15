L’ASVEL dévoile ses nouveaux maillots

L'ASVEL a dévoilé ses nouveaux maillots. Les joueurs de Villeurbanne vont continuer à évoluer en noir et blanc. Premier match officiel le dimanche 28 septembre contre Nancy.
