Ligue 1 : l’OL manque le coche à Nice (3-2) – le débrief vidéo

OGC Nice-Olympique Lyonnais, 8e journée de Ligue 1 : 3-2 (2-1). Buts : Bard (5e), Diop (35e), Boudouai (55e) pour Nice. Sulc (30e, 90e+6) pour Lyon.

L’Olympique Lyonnais a laissé filer une belle occasion à Nice. Alors qu’il pouvait s’emparer de la tête du classement en cas de succès, l’OL s’est incliné 3-2 ce samedi sur la pelouse de l’Allianz Riviera, pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Cueillis à froid dès la 5e minute par un but de Melvin Bard, les Lyonnais ont égalisé par Pavel Sulc (30e), avant de concéder deux nouveaux buts signés Sofiane Diop (35e) et Hicham Boudaoui (55e). Le doublé de Sulc dans le temps additionnel (90e+6) n’a pas suffi à inverser le scénario.

Avec 29 tirs, 16 corners et près de 70 % de possession, les hommes de Paulo Fonseca ont pourtant dominé les débats, sans parvenir à concrétiser leurs nombreuses occasions. L’OL a aussi vu Yehvann Diouf repousser un penalty d’Ainsley Maitland-Niles juste avant le 3e but niçois, symbole d’une après-midi frustrante.

Battus déjà avant la trêve par Toulouse (1-2), les Lyonnais enchaînent une deuxième défaite consécutive et restent quatrièmes, en attendant les résultats de Monaco (devant Le Havre) et de Lens (devant le Paris FC).

