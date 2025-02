L’OL relégué à la 7e place après sa défaite logique à l’OM (3-2)

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, 20e journée de L1 : 3-2 (0-0). Buts : Greenwood (61e), Rabiot (64e) et Luis Henrique (85e) pour Marseille. Tolisso (53e) et Lacazette (72e s.p.) pour Lyon.

L'Olympique Lyonnais a chuté au Vélodrome. Battus 3-2 par l'OM en clôture de la 20e journée de Ligue 1, les Gones laissent filer de précieux points dans la course aux places européennes et pointent désormais à la 7e place du championnat, à dix points désormais de Marseille (2e) et à sept longueurs de Monaco (3e).

Une première mi-temps sans saveur, une seconde plus animée et un résultat à la fois logique et décevant : voilà ce que les hommes de Paulo Fonseca retiendront de ce déplacement compliqué. Pour son premier match à la tête de l'OL, le technicien portugais n'a pas réussi de miracle.

Le tournant du match

L'envolée de Rulli (60e) pour enlever de sa lucarne une frappe de Nuamah qui aurait pu offrir le but du 2-0 à l'OL.

La statistique

En marquant son penalty, Alexandre Lacazette a mis fin à une disette de 11 matchs sans buts toutes compétitions confondues. Insuffisant malheureusement pour éviter une sixième défaite cette saison aux Gones.