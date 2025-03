OL – FCSB : Lyon veut valider sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa

Olympique Lyonnais – FCSB, 8ede finale retour de la Ligue Europa, jeudi 21h. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Jeudi soir, l'Olympique Lyonnais (OL) reçoit le FCSB au Groupama Stadium pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Fort d'une victoire 3-1 à l'aller à Bucarest, les Lyonnais abordent cette rencontre avec une avance confortable. Cependant, l'équipe reste concentrée pour assurer sa qualification en quarts de finale avec l'ambition d'aller "le plus loin possible" dixit les mots de Malick Fofana. La finale à Bilbao est clairement l'objectif de l'OL

Pour cette confrontation, l'OL bénéficie d'un effectif au complet. Warmed Omari, absent lors du déplacement à Nice, fait son retour dans le groupe. En revanche, Enzo Molebe n'a pas été retenu, ayant joué avec la réserve en Premier League International Cup. Certains joueurs, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Moussa Niakhaté et Ainsley Maitland-Niles, sont sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune, ce qui les priverait du quart de finale aller.

En cas de qualification, l'OL affronterait en quart de finale soit Manchester United, soit la Real Sociedad, qui sont à égalité 1 partout avant le retour ce jeudi (21h) à Old Trafford.

