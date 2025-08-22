OL – Metz : une première à domicile pour confirmer le bon départ lyonnais

Olympique Lyonnais – FC Metz, 2e journée de Ligue 1, samedi 21h05.A vivre en intégralité sur Tonic Radio dès 20h50.

L’Olympique Lyonnais retrouve son public ce samedi 23 août (21h05) face au FC Metz pour la deuxième journée de Ligue 1. Une soirée forcément particulière : ce sera la première de la saison sur la nouvelle pelouse du Groupama Stadium, mais surtout l’occasion d’un premier vibrant hommage à Bernard Lacombe, disparu le 17 juin à l’âge de 72 ans.

Une soirée d’émotion

Légende de l’OL, Bernard Lacombe sera salué dès la 9e minute du match, en référence à son numéro fétiche. Une grande cérémonie aura ensuite lieu lors de la réception de Marseille le 31 août. Le club rendra également hommage ce samedi à Gérard Drevet, autre figure respectée disparue récemment, avec un moment de recueillement avant le coup d’envoi.

Un OL en confiance

Vainqueurs à Lens lors de la première journée (1-0), les joueurs de Paulo Fonseca veulent confirmer devant un Groupama Stadium annoncé à plus de 46 000 spectateurs. De son côté, le promu lorrain a été battu en fin de match à domicile en ouverture par Strasbourg (0-1).

Paulo Fonseca s'attend à un match difficile contre une équipe de Metz très défensive

La stat à surveiller

Attention toutefois : l’OL n’a gagné qu’une seule fois lors de ses cinq derniers duels face à Metz en championnat, même si c’était le plus récent (2-1 en février 2024). De plus, Lyon reste sur trois réceptions sans victoire contre les Grenats (2 nuls, 1 défaite).

Focus joueurs

Tous les regards seront tournés vers Georges Mikautadze, buteur à Bollaert et ancien joueur messin (59 matches). L’international géorgien pourrait enchaîner avec un deuxième but consécutif. Dans les buts, Rémy Descamps va enchaîner en attendant que la recrue Dominik Greif trouve ses marques.

Stéphane Le Mignan (coach Metz) au sujet de l'ancien Lorrain Georges Mikautadze





Olympique Lyonnais – FC Metz, 2e journée de Ligue 1, samedi 21h05.A vivre en intégralité sur Tonic Radio dès 20h50. avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.