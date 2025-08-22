play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

OL – Metz : une première à domicile pour confirmer le bon départ lyonnais

Olympique Lyonnais – FC Metz, 2e journée de Ligue 1, samedi 21h05.A vivre en intégralité sur Tonic Radio dès 20h50.

L’Olympique Lyonnais retrouve son public ce samedi 23 août (21h05) face au FC Metz pour la deuxième journée de Ligue 1. Une soirée forcément particulière : ce sera la première de la saison sur la nouvelle pelouse du Groupama Stadium, mais surtout l’occasion d’un premier vibrant hommage à Bernard Lacombe, disparu le 17 juin à l’âge de 72 ans.

Une soirée d’émotion

Légende de l’OL, Bernard Lacombe sera salué dès la 9e minute du match, en référence à son numéro fétiche. Une grande cérémonie aura ensuite lieu lors de la réception de Marseille le 31 août. Le club rendra également hommage ce samedi à Gérard Drevet, autre figure respectée disparue récemment, avec un moment de recueillement avant le coup d’envoi.

Un OL en confiance

Vainqueurs à Lens lors de la première journée (1-0), les joueurs de Paulo Fonseca veulent confirmer devant un Groupama Stadium annoncé à plus de 46 000 spectateurs. De son côté, le promu lorrain a été battu en fin de match à domicile en ouverture par Strasbourg (0-1).

Paulo Fonseca s'attend à un match difficile contre une équipe de Metz très défensive

La stat à surveiller

Attention toutefois : l’OL n’a gagné qu’une seule fois lors de ses cinq derniers duels face à Metz en championnat, même si c’était le plus récent (2-1 en février 2024). De plus, Lyon reste sur trois réceptions sans victoire contre les Grenats (2 nuls, 1 défaite).

Focus joueurs

Tous les regards seront tournés vers Georges Mikautadze, buteur à Bollaert et ancien joueur messin (59 matches). L’international géorgien pourrait enchaîner avec un deuxième but consécutif. Dans les buts, Rémy Descamps va enchaîner en attendant que la recrue Dominik Greif trouve ses marques.

Stéphane Le Mignan (coach Metz) au sujet de l'ancien Lorrain Georges Mikautadze


OL : Fonseca affirme que « Greif est venu pour être numéro 1 »

Olympique Lyonnais – FC Metz, 2e journée de Ligue 1, samedi 21h05.A vivre en intégralité sur Tonic Radio dès 20h50. avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Taxe de 15 % sur les vins : l’inquiétude des producteurs bourguignons

LIRE PLUS

Loire : plus de 400 enseignants réunis à Précieux pour repenser la pédagogie

LIRE PLUS

Rhône : deux suspects arrêtés après une série de cambriolages

LIRE PLUS

Villeurbanne : 500 habitants privés d’eau après une canalisation rompue

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube