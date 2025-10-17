play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

OL : rebond attendu à Nice après la défaite contre Toulouse

OGC Nice - Olympique Lyonnais, 8e journée de Ligue 1, samedi 17 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Battu à la surprise générale par Toulouse (1-2) avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais retrouve le championnat ce samedi à Nice (17h). Objectif : relancer la machine et conserver le bon rythme du début de saison.

L’OL a eu quinze jours pour digérer sa première désillusion depuis la nomination de Paulo Fonseca. Contre Toulouse, les Lyonnais avaient dominé la rencontre sans jamais vraiment appuyer là où ça fait mal. Le coach portugais n’a pas cherché d’excuses : « Toulouse est un match duquel nous devons tirer des leçons. En seconde période, on a un peu arrêté de jouer. Nous n’avons pas été mis en grande difficulté, mais on n’a pas assez attaqué ».

Ce samedi, l’OL se déplace sur la pelouse d’une équipe niçoise en panne de résultats. Douzièmes avec 8 points, les Aiglons restent sur cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues et n’ont plus gagné depuis le 13 septembre face à Nantes (1-0). Mais Fonseca, fidèle à sa prudence d’avant-match, refuse de s’enflammer : « Les résultats ne reflètent pas la qualité de Nice, ils méritent mieux. C’est une équipe offensive que j’apprécie, avec un très bon entraîneur en Franck Haise. Je m’attends à un match difficile, comme toujours face à lui. »

Quatrième du classement avec 15 points, l’OL peut, en cas de succès, grimper sur le podium. Le coach attend une réaction dans le contenu comme dans l’attitude : « Nous voulons être la même équipe qu’en début de saison, une équipe qui commande le jeu et prend des initiatives, mais avec plus d’équilibre. »

Seule incertitude : la gestion physique des internationaux, revenus tard dans la semaine. « L’après-trêve est toujours difficile », a prévenu Fonseca.

Opta rappelle avant ce match que l’OL n’a pas fait le moindre match nul en Ligue 1 depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, soit une série de 22 rencontres (14 victoires, 8 défaites). C’est la plus longue série sans partage des points pour un entraîneur à ses débuts dans un club depuis Cesar Hector Gonzalez à Nice en 1965-66.

OGC Nice - Olympique Lyonnais, 8e journée de Ligue 1, samedi 17 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Astroballe

Euroligue : l’ASVEL craque contre la Virtus Bologne

LIRE PLUS

Star Academy : une date au Zénith de Saint-Étienne le 5 juin 2026

LIRE PLUS

Euroligue : l’ASVEL reçoit ce vendredi Bologne à l’Astroballe

LIRE PLUS

Véronique Sarselli promet de supprimer la ZTL de Lyon si elle est élue

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube