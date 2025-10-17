OL : rebond attendu à Nice après la défaite contre Toulouse

OGC Nice - Olympique Lyonnais, 8e journée de Ligue 1, samedi 17 heures. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Battu à la surprise générale par Toulouse (1-2) avant la trêve internationale, l’Olympique Lyonnais retrouve le championnat ce samedi à Nice (17h). Objectif : relancer la machine et conserver le bon rythme du début de saison.

L’OL a eu quinze jours pour digérer sa première désillusion depuis la nomination de Paulo Fonseca. Contre Toulouse, les Lyonnais avaient dominé la rencontre sans jamais vraiment appuyer là où ça fait mal. Le coach portugais n’a pas cherché d’excuses : « Toulouse est un match duquel nous devons tirer des leçons. En seconde période, on a un peu arrêté de jouer. Nous n’avons pas été mis en grande difficulté, mais on n’a pas assez attaqué ».

Ce samedi, l’OL se déplace sur la pelouse d’une équipe niçoise en panne de résultats. Douzièmes avec 8 points, les Aiglons restent sur cinq matchs sans victoire toutes compétitions confondues et n’ont plus gagné depuis le 13 septembre face à Nantes (1-0). Mais Fonseca, fidèle à sa prudence d’avant-match, refuse de s’enflammer : « Les résultats ne reflètent pas la qualité de Nice, ils méritent mieux. C’est une équipe offensive que j’apprécie, avec un très bon entraîneur en Franck Haise. Je m’attends à un match difficile, comme toujours face à lui. »

Quatrième du classement avec 15 points, l’OL peut, en cas de succès, grimper sur le podium. Le coach attend une réaction dans le contenu comme dans l’attitude : « Nous voulons être la même équipe qu’en début de saison, une équipe qui commande le jeu et prend des initiatives, mais avec plus d’équilibre. »

Seule incertitude : la gestion physique des internationaux, revenus tard dans la semaine. « L’après-trêve est toujours difficile », a prévenu Fonseca.

Opta rappelle avant ce match que l’OL n’a pas fait le moindre match nul en Ligue 1 depuis l’arrivée de Paulo Fonseca, soit une série de 22 rencontres (14 victoires, 8 défaites). C’est la plus longue série sans partage des points pour un entraîneur à ses débuts dans un club depuis Cesar Hector Gonzalez à Nice en 1965-66.

