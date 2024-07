Hier soir, près du cimetière du Père-Lachaise, une voiture a frappé de plein fouet la terrasse d'un café, causant un mort et six blessés. Le conducteur a été interpellé immédiatement. Aujourd'hui, les autorités tentent de comprendre les motivations de l'individu, et la piste de l'intentionnalité n'est pas écartée.

K.M