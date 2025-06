Playoffs Betclic Elite : l’ASVEL terrasse Monaco et mène 1-0 dans sa demi-finale !

L'ASVEL a largement dominé Monaco (94-74) ce mardi soir à la LDLC Arena lors du match 1 de sa demi-finale des Playoffs de Betclic Elite. Les Villeurbannais mènent 1-0 dans la série et retrouveront le vice-champion d'Europe en titre ce jeudi soir (21h en direct sur Tonic Radio) pour la seconde manche.

Les joueurs de Pierric Poupet ont parfaitement négocié leur entrée en matière dans cette demi-finale. Dès les premières minutes, les Rhodaniens dominent les Monégasques et comptent jusqu'à 13 point d'avance (31-18) sous l'impulsion d'un Paris Lee (15 points et 4 passes décisives) retrouvé. Dans le deuxième quart-temps, la dynamique s'inverse et Monaco retrouve son basket et son agressivité en défense. La Roca Team mène de trois points (42-45), avant de craquer en toute fin de première période. L'ASVEL rentre aux vestiaires avec un avantage de 4 longueurs (49-45).

Meilleur marqueur du match avec 16 points et 8 rebonds, André Roberson montre ensuite la voie en seconde période, bien épaulé par Nando De Colo (8 points, 4 passes décisives et 2 rebonds) en sortie de banc. Progressivement, l'ASVEL creuse l'écart et Monaco baisse définitivement les armes dans l'ultime quart-temps. La deuxième mi-temps est à sens unique et le club rhodanien signe d'entrée une belle victoire avec la manière.