Rhône/Nord-Isère : le rapport de l’Insee sur la population est sorti

Lyon reste la troisième ville de France en terme de population, suivi de près par Toulouse. Daprès le rapport de l’INSEE, si la croissance ralentit dans la capitale des Gaules, le département du Rhône continue de gagner des habitants. Villeurbanne confirme sa forte dynamique, tout comme les communes du Beaujolais et de l'Ouest Lyonnais.

Dans le Nord Isère, Bourgoin-Jallieu dépasse les 30 000 habitants pour la première fois de son histoire. Un record aux conséquences immédiates puisque le conseil municipal passera donc de 35 à 39 élus lors des élections de mars prochain. Les candidats devront composer des listes plus longues, une nouvelle à rapidement prendre en compte.

H.G

