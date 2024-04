Saint-Etienne : Entre 1 300 et 3 200 postes supprimés pour le groupe Casino

Ce mercredi matin, le projet de transformation du groupe Casino à été présenté aux syndicats. Entre 1300 et 3200 postes seront supprimés en fonction de la capacité du groupe à trouver des repreneur. Dans une interview donnée au Progrès, la directrice générale des enseignes Casino, Magali Daubinet-Salen, indique que le but du projet est de redéfinir le périmètre du groupe pour se recentrer sur des magasins de proximité afin de devenir le leader du commerce de proximité. Mais également revoir le fonctionnement pour être plus efficace et restaurer la qualité de l'expérience client dans l'ensemble des magasins.

Concernant les postes, le plan de sauvegarde de l'emploi est encore discuté avec les organisations syndicales mais la suppression nette de 1293 à 3267 postes au maximum est à prévoir mais le site de Saint-Etienne devrait préserver un maximum de ses emplois.