Tout ce qu’il faut savoir avant OM-OL : la première de Fonseca, Gouiri face aux Gones mais surtout un besoin urgent de points pour l’OL

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, 20e journée de L1, dimanche 20h45. En direct et en intégralité sur Tonic Radio.

Un contexte sous haute tension

L'OM et l'OL se retrouvent pour un nouvel Olympico qui s'annonce brûlant. Si cette affiche est toujours un rendez-vous à part dans le championnat, elle l'est encore plus dans le contexte actuel. Marseille n'a plus connu la victoire toutes compétitions confondues depuis le 11 janvier (succès à Rennes en Coupe de France) et cherche à se relancer après plusieurs contre-performances. De son côté, Lyon, englué dans une crise sportive et institutionnelle, disputera son premier match sous la direction de son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca.

Une première pour Paulo Fonseca

Nommé cette semaine, l'ancien technicien du LOSC aura peu de temps pour imposer sa patte avant ce choc. Conscient du défi qui l'attend, il a partagé son ambition : "Nous sommes très motivés. Nous avons commencé à préparer ce match aujourd’hui, même si nous avons peu de temps. Ce sera une belle rencontre face à une grande équipe avec un grand entraîneur. Notre ambition est de bien préparer les joueurs pour les mettre dans les meilleures conditions et avoir la possibilité de gagner."

Paulo Fonseca

L'OL, actuel 7ème de Ligue 1, doit impérativement prendre des points pour se repositionner dans la course au podium, ou à minima au Top 4L

Gouiri face aux Gones

Fraîchement recruté par l'OM, Amine Gouiri retrouvera une équipe lyonnaise qu'il connaît bien. Formé à l'OL, l'international algérien aura à cœur de briller face à son club formateur. Son apport offensif pourrait être déterminant dans cette rencontre.

L'OM veut se relancer

De son côté, Roberto De Zerbi veut voir son équipe réagir : "Gérer les victoires quand on est une équipe avec un objectif important, c'est plus simple que de gérer les défaites. Il faut qu'on se relève dimanche. On a la chance de pouvoir jouer à domicile contre une équipe forte. C'est ça la beauté du foot : repartir avec une victoire contre un concurrent direct."

Balayé à Nice (2-0) le week-end dernier, l'OM, deuxième du championnat, ne peut pas se permettre un nouveau faux pas devant son public. L'ambiance s'annonce dantesque avec 65 500 spectateurs attendus à l'Orange Vélodrome dimanche soir.

Les chiffres-clés de l'Olympico

Ce dimanche, ce sera le 125ème Olympico de l'histoire. L'OL affiche 43 victoires contre 41 nuls et 40 défaites face à l'OM. Lors de leur dernière confrontation, le 22 septembre 2024, les Marseillais s'étaient imposés à Lyon (3-2).

🗒️ Voici notre groupe de 21 joueurs pour le match #OMOL 👊🔴🔵 pic.twitter.com/UGKn2l8wTu — Olympique Lyonnais (@OL) February 1, 2025

Olympique de Marseille - Olympique Lyonnais, 20e journée de L1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur notre site et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, X et Instagram.