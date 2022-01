Un robot serveur près de Boulogne-sur-Mer

Un restaurant asiatique situé sur la ville de Saint-Léonard près de Boulogne-sur-Mer a embauché un employé insolite. Alexa, est la nouvelle robot serveuse que s’ait adjugé le restaurant “Au Gourmet d’Asie”.

Equipe de deux plateaux, cette nouvelle technologie peut servir des cafés aux clients du bar jusqu’au fond de la salle. Une fois servit, le client tape sur la main du robot pour l’a renvoyé au bar.

Malgré une grande efficacité, Alexa ne pourra pas remplacer les 8 autres salariés. Pour Lina Zhou, la responsable du restaurant, Alexa est juste présente pour doubler le rôle des serveurs, mais elle ne pourra jamais les remplacer. Lina Zhou explique que “Les serveurs et serveuses font beaucoup plus de choses comme prendre des commandes, accueillir les clients, débarrasser les tables et puis faire des préparations.”

En plus de remplir son rôle de serveuse, Alexa est une véritable attraction pour les clients, puisqu’elle apporte beaucoup d’animation au sein du restaurant. Lina Zhou confie que beaucoup d’enfants s’amusent en la voyant pendant qu’il mange.

La robot serveuse répond à la clientèle avec la même technologie qu’un Google Home.