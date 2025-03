Antoine Vermorel-Marques, député de la Loire, annonce son soutien à Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains, soulignant sa fidélité à Michel Barnier et son choix cohérent. Il appelle à une campagne digne et sans divisions, et insiste sur la nécessité de travailler sur les enjeux environnementaux. Le député met en avant l'importance de l'unité pour l'avenir du parti.

