ASSE – Nice : Saint-Étienne reçoit le 3e de Ligue 1 à Geoffroy Guichard

L'AS Saint-Étienne (16e) reçoit l'OGC Nice (3e) cet après-midi à 17 h au stade Geoffroy-Guichard.

L’ASSE n’a sans doute pas oublié l’humiliation subie à l’Allianz Riviera lors du match aller. Le 20 septembre dernier, les Verts avaient sombré face à l’OGC Nice, encaissant une lourde défaite 8-0, l’une des plus sévères de leur histoire. Mais entre-temps, Erick Horneland a remplacé Olivier Dall'Oglio et n'a donc pas connu la débâcle niçoise. Sur le banc d'en face, pas de trace non plus de Franck Haise. Le coach du Gym est suspendu depuis ses propos "blessants" contre l'arbitre après l'élimination du Gym à St-Brieuc. C'est son adjoint Lilian Nalis qui prendra le relais sur le banc alors que Franck Haise lui sera en tribunes pour purger le premier de ses trois matchs de suspension.

Le décor sera différent cette fois-ci, avec un stade Geoffroy-Guichard prêt à vibrer pour cette revanche. Malgré les résultats décevants, les ultras stéphanois continueront d’apporter un soutien de taille à leur équipe. Depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, l’ASSE n’a décroché qu’une seule victoire en Ligue 1, lors de son premier match sur le banc face à Reims (3-1). Depuis, les Verts enchaînent les contre-performances avec sept matchs sans victoires (quatre défaites et trois nuls). Le week-end dernier, les Ligériens ont laissé filer deux points cruciaux dans la course au maintien en concédant un match nul frustrant (3-3) contre Angers dans les arrêts de jeu. Conséquence : Saint-Étienne pointe à la 16e place, en position de barragiste mais peut revenir à hauteur de Reims (15e) après sa défaite à Monaco hier soir (3-0)

Suivez ASSE-Nice ce samedi à partir de 17 heures avec les commentaires de Thibaut Barbe et Martin Beaud en direct et en intégralité sur Tonic Radio Saint-Étienne en DAB+.