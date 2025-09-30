Betclic Elite : l’Elan Chalon chute d’entrée au Colisée contre Nanterre

Dans une rencontre accrochée, l'Elan Chalon s'est logiquement incliné ce mardi soir contre Nanterre pour sa première de la saison au Colisée (78-86) à l'occasion de la 1e journée de Betclic Elite. Un retour sur terre brutal pour les Bourguignons après leur belle qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais les joueurs d'Elric Delord ont sans doute laissé des plumes dans ce tournoi en Bulgarie.

Comme souvent, Jeremiah Hill termine meilleur marqueur de son équipe avec 16 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. En revanche, débuts mitigés pour certaines recrues comme Nate Darling (7 points, 3 rebonds et 2 passes décisives) ou encore Clarence Nadolny (4 points, 3 rebonds et 1 passe décisive). Les Chalonnais se déplaceront à Monaco dimanche (16h30) pour la 2e journée de Betclic Elite, avant de recevoir Saint-Quentin le 11 octobre (18h10 en direct sur Tonic Radio).