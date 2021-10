Coupe de France : Saint-Marcel (R2) fait tomber Louhans-Cuiseaux (N2) !

C’est la sensation de ce 6e tour de Coupe de France en Saône-et-Loire ! Dans une chaude ambiance et devant plusieurs centaines de spectateurs, Saint-Marcel (club de Régional 2) a éliminé Louhans-Cuiseaux (club de National 2) après la séance de tirs au but (1-1 à la fin du temps réglementaire, 10-9 tab).



Les visiteurs avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Clément Billemaz (20′). Mais Saint-Marcel a égalisé au retour des vestiaires grâce à un but inscrit par Clément De Simone. Les San-Marciauds ont ensuite résisté aux assauts louhannais jusqu’à la séance de tirs au but.