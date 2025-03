À partir du lundi 3 mars, des travaux sur l’A47 entre Saint-Étienne et Lyon entraîneront des rétrécissements de voies et une limitation de vitesse à 70 km/h pendant dix mois. Ces chantiers visent à élargir les bandes d'arrêt d’urgence pour améliorer la sécurité et la fluidité du trafic. Les usagers devront s’armer de patience, surtout aux heures de pointe.

