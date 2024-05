Elan Chalon : départ du manager et directeur général Rémy Delpon

Manager général depuis 2009 et directeur général de l'Elan Chalon depuis janvier 2010, Rémy Deplon quitte le club. Depuis son arrivée au poste de directeur général en 2010, le club de Chalon a remporté 2 titres de Champion de France, a disputé 2 finales de Coupe d'Europe mais a également acquis de la notoriété internationale avec 6 joueurs formés au club draftés en NBA dont 5 entre 2014 et 2022.

Il s'est exprimé pour les médias du club concernant son départ :

"Après la descente en ProB, je n’avais qu’un objectif : contribuer à faire remonter l’Elan en ProA, et le stabiliser. C’est chose faite aujourd’hui. Nous avons cette saison battu le record de sponsoring, d’événementiel hors match, de billetterie en saison régulière, avons disputé 12 matchs sur 17 à guichets fermés dont les 10 derniers de la saison. Le budget a atteint 6,2M€, le club se trouve dans une situation sportive et financière saine. Il m’importe de souligner la chance qui m’a été donnée de pouvoir année après année, construire avec un nombre significatif d’acteurs économiques du territoire, d’élus, de collaborateurs, des liens de confiance, et avec certains de forts liens d’amitié. Je tiens à tous les remercier éternellement pour la richesse que chacun m’a apporté. J’ai bien évidemment une pensée pour notre public extraordinaire, porté par Elan Passion. Tous ces moments de partages, de communions, d’émotions au Colisée sont aussi importants à mes yeux que les titres obtenus. Je souhaite également remercier l’ensemble des collaborateurs qui m’ont accompagné durant ces 18 années. Leur dévouement, leurs qualités humaines et professionnelles, leur loyauté m’ont donné la force et la motivation dans les pires moments comme dans les meilleurs. Avec eux, je sais que l’Elan Chalon va continuer à se développer et je l’espère retrouver bientôt l’Europe. Je tiens pour finir à remercier sincèrement Dominique JUILLOT de m’avoir fait venir dans cette ville extraordinaire qu’est Chalon sur Saône et mon Président actuel Vincent BERGERET pour toute sa confiance depuis sa nomination. »

M.D