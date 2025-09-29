play_arrow

Encore solide à Lille, l’OL est sur les talons du PSG

L’OL continue son début de saison étonnant et remarquable. Vainqueurs 1-0 hier soir à Lille, les Lyonnais signent leur cinquième succès en six matches de Ligue 1 et rejoignent le PSG en tête du classement.

Tyler Morton a inscrit l’unique but de la rencontre dès la 13e minute, de la tête, sur un centre remarquable de Nicolas Tagliafico, encore une fois exemplaire dans l’effort. Derrière, l’OL a résisté grâce à une solidarité impressionnante et surtout à un Dominik Greif décisif. Le gardien slovaque a multiplié les parades, dont un arrêt incroyable de l’épaule face à Mukau.

Les hommes de Paulo Fonseca, réalistes et courageux, enchaînent un troisième 1-0 en huit jours. Ils confirment leur identité : solides derrière, opportunistes devant, et surtout désormais co-leaders du championnat.

Crédit photo : Flavien Tabart

