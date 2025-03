Euroligue : l’ASVEL passe tout près de l’exploit contre le Panathinaïkos

Dans une Astroballe survoltée, l'ASVEL s'est inclinée de justesse ce vendredi soir (93-96) contre les Grecs du Panathinaïkos à l'occasion de la 27e journée d'Euroligue. Après avoir manqué leur entame de match, les Villeurbannais ont réalisé une immense deuxième période face au champion d'Europe en titre. Avec cette nouvelle défaite frustrante, les coéquipiers de Théo Maledon stagnent à la 15e place et s'éloignent encore davantage du play-in.

Ils y ont cru jusqu'au bout, l'exploit était tout proche. Les Villeurbannais auront fait preuve de caractère pour revenir dans une rencontre où ils ont compté jusqu'à 17 points de retard face au dernier vainqueur de l'Euroligue. Insuffisant face aux partenaires de Kendrick Nunn (24 points, 6 passes décisives et 3 rebonds) et Kostas Sloukas (12 points, 6 passes décisives et 5 rebonds). Pourtant, dans l'ultime quart-temps, l'ASVEL repasse devant au score à deux reprises notamment grâce à l'adresse extérieure d'un Melvin Ajinça en état de grâce (18 points à 6/7 à 3 points, 5 rebonds et 3 passes décisives). Mais à l'expérience et au mental, les Grecs l'emportent et confortent leur troisième place au classement.

Pour l'ASVEL, il est désormais temps de se recentrer sur l'objectif principal de la saison : le championnat. Les joueurs de Pierric Poupet reçoivent La Rochelle ce dimanche après-midi (16h30 à l'Astroballe, à suivre en direct sur Tonic Radio) dans le cadre de la 20e journée de Betclic Elite.