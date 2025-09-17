Grève nationale : des perturbations attendues jeudi sur le réseau TCL

Le réseau de transport lyonnais TCL sera perturbé jeudi en raison d’une grève nationale. Certaines lignes de bus et de tramways seront impactées.

En revanche, les lignes de métro, les funiculaires, les trambus et les bus Chrono circuleront normalement.

À noter que les manifestations pourraient également impacter le réseau et provoquer des fermetures de stations de métro ou des déviations, à la demande de la préfecture.

Les perturbations à prévoir :



TRAMWAY :

Les lignes de tramway T3, T4 et T5 circuleront normalement.

T1 : La ligne circulera toutes les 7 minutes.

T2 : La ligne circulera toutes les 6 minutes 30.

T6 : La ligne circulera toutes les 15 minutes.

T7 : Ne circulera pas.



BUS ET LIGNES SCOLAIRES JUNIOR DIRECT :

Les services des lignes de bus suivantes ne seront pas assurés : 86, S2, 165, 214, 215, 216, 217, 236, 237.



Les services des lignes scolaires Junior Direct suivantes ne seront pas assurés : JD2, JD2/15, JD6, JD10, JD21, JD23, JD31, JD32, JD221, JD345, JD349, JD375, JD400, JD403, JD404, JD406, JD408, JD412, JD425, JD427, JD443, JD454, JD455, JD467, JD481, JD493, JD494, JD577, JD604, JD616, JD630, JD647, JD648, JD701, JD703, JD711, JD722, JD724, JD725, JD726, JD734, JD737, JD738, JD739, JD741, JD744, JD746, JD755, JD784, JD979. La ligne JD347 ne circulera pas.

Les Parcs Relais seront ouverts normalement.

M.L