play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Grève nationale : des perturbations attendues jeudi sur le réseau TCL

Le réseau de transport lyonnais TCL sera perturbé jeudi en raison d’une grève nationale. Certaines lignes de bus et de tramways seront impactées.

En revanche, les lignes de métro, les funiculaires, les trambus et les bus Chrono circuleront normalement.

À noter que les manifestations pourraient également impacter le réseau et provoquer des fermetures de stations de métro ou des déviations, à la demande de la préfecture.

Les perturbations à prévoir :


TRAMWAY :
Les lignes de tramway T3, T4 et T5 circuleront normalement.
T1 : La ligne circulera toutes les 7 minutes.
T2 : La ligne circulera toutes les 6 minutes 30.
T6 : La ligne circulera toutes les 15 minutes.
T7 : Ne circulera pas.


BUS ET LIGNES SCOLAIRES JUNIOR DIRECT :
Les services des lignes de bus suivantes ne seront pas assurés : 86, S2, 165, 214, 215, 216, 217, 236, 237.


Les services des lignes scolaires Junior Direct suivantes ne seront pas assurés : JD2, JD2/15, JD6, JD10, JD21, JD23, JD31, JD32, JD221, JD345, JD349, JD375, JD400, JD403, JD404, JD406, JD408, JD412, JD425, JD427, JD443, JD454, JD455, JD467, JD481, JD493, JD494, JD577, JD604, JD616, JD630, JD647, JD648, JD701, JD703, JD711, JD722, JD724, JD725, JD726, JD734, JD737, JD738, JD739, JD741, JD744, JD746, JD755, JD784, JD979. La ligne JD347 ne circulera pas.

Les Parcs Relais seront ouverts normalement.

M.L

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Grève du 18 septembre : perturbations attendues dans les écoles de Chalon-sur-Saône

LIRE PLUS

Perturbations sur le réseau STAS ce mardi dans la métropole stéphanoise

LIRE PLUS

Deux adolescentes gravement blessées après un accident impliquant une voiture sans permis

LIRE PLUS

Fermeture nocturne de l’entrée principale de l’hôpital de Vienne

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube