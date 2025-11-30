play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino Gold Mix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Golden Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio funk soul

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio français

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Love

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio TikTok Song

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Saxo Vibes

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Écouter Tonic Radio
Webradios

Impôts, prime de Noël, Parcoursup…Ce qui change au 1er décembre

Prime de Noël

Près de 2,2 millions de familles bénéficieront de la prime de Noël, versée à partir du 16 décembre. Cette aide est habituellement destinée à l’ensemble des bénéficiaires du RSA ainsi qu’aux chômeurs en fin de droits, sans qu’ils aient besoin d’en faire la demande. Les montants qui seront alloués n’ont pas encore été précisés, mais ils varieront en fonction de la situation familiale des allocataires.

Ouverture de la plateforme Parcoursup

À partir du mercredi 17 décembre, la plateforme de candidatures pour l’enseignement supérieur, Parcoursup, sera en ligne. Cette année, les étudiants auront la possibilité de consulter les profils des candidats admis les années précédentes, pour les aider dans leurs choix de vœux. La phase d’inscription, permettant de déposer un dossier et de formuler ses vœux, se déroulera du 19 janvier au 12 mars.

Remboursement des fauteuils roulants

À partir du 1er décembre 2025, tous les types de fauteuils roulants éligibles seront entièrement pris en charge, sans reste à charge pour l’assuré. Le parcours de l’usager sera adapté à ses besoins spécifiques. Les formalités administratives sont simplifiées grâce à la mise en place d’un guichet unique, permettant une mise à disposition plus rapide des fauteuils.

Impôts

Si vous souhaitez modifier votre déclaration d’impôts 2025, par exemple pour ajouter des charges oubliées comme les frais de scolarité ou la garde d’enfants, vous avez jusqu’au mercredi 3 décembre pour effectuer ces corrections. Passé ce délai, il ne sera plus possible de modifier votre déclaration en ligne. Si vous avez ajusté votre prélèvement à la source en 2025 suite à une variation de revenus, il faudra renouveler cette opération pour 2026. Il est conseillé de le faire avant le 6 décembre afin que la modification soit prise en compte dès la fin janvier 2026.

Enfin, les propriétaires d’une résidence secondaire ont jusqu’au 15 décembre pour régler la taxe d’habitation.

Mathis Lucas

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Mobilisation à Chalon-sur-Saône contre les violences conjugales

LIRE PLUS

Plus aucun club de Saône-et-Loire en lice en Coupe de France

LIRE PLUS

Le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, officialise sa candidature pour un second mandat

LIRE PLUS

L’AS Saint-Étienne survole son 8ᵉ tour et se qualifie pour les 32ᵉ de finale de la Coupe de France

LIRE PLUS
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube