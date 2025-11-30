Impôts, prime de Noël, Parcoursup…Ce qui change au 1er décembre

Prime de Noël

Près de 2,2 millions de familles bénéficieront de la prime de Noël, versée à partir du 16 décembre. Cette aide est habituellement destinée à l’ensemble des bénéficiaires du RSA ainsi qu’aux chômeurs en fin de droits, sans qu’ils aient besoin d’en faire la demande. Les montants qui seront alloués n’ont pas encore été précisés, mais ils varieront en fonction de la situation familiale des allocataires.

Ouverture de la plateforme Parcoursup

À partir du mercredi 17 décembre, la plateforme de candidatures pour l’enseignement supérieur, Parcoursup, sera en ligne. Cette année, les étudiants auront la possibilité de consulter les profils des candidats admis les années précédentes, pour les aider dans leurs choix de vœux. La phase d’inscription, permettant de déposer un dossier et de formuler ses vœux, se déroulera du 19 janvier au 12 mars.

🗓 Le calendrier Parcoursup 2026 est en ligne !

👉 Découvrez les 3 grandes étapes de la procédure 2026 et les dates clés ici : https://t.co/y3CIHz3znf pic.twitter.com/WBDNeMX0DF — Parcoursup (@parcoursup_info) October 11, 2025

Remboursement des fauteuils roulants

À partir du 1er décembre 2025, tous les types de fauteuils roulants éligibles seront entièrement pris en charge, sans reste à charge pour l’assuré. Le parcours de l’usager sera adapté à ses besoins spécifiques. Les formalités administratives sont simplifiées grâce à la mise en place d’un guichet unique, permettant une mise à disposition plus rapide des fauteuils.

À partir du 1er décembre 2025, tous les fauteuils roulants seront pris en charge intégralement par l'Assurance maladie. Cette réforme vise à garantir un droit effectif à la mobilité pour tous.https://t.co/spExYnfr9O — DILA (@DILA_officiel) November 27, 2025

Impôts

Si vous souhaitez modifier votre déclaration d’impôts 2025, par exemple pour ajouter des charges oubliées comme les frais de scolarité ou la garde d’enfants, vous avez jusqu’au mercredi 3 décembre pour effectuer ces corrections. Passé ce délai, il ne sera plus possible de modifier votre déclaration en ligne. Si vous avez ajusté votre prélèvement à la source en 2025 suite à une variation de revenus, il faudra renouveler cette opération pour 2026. Il est conseillé de le faire avant le 6 décembre afin que la modification soit prise en compte dès la fin janvier 2026.

Enfin, les propriétaires d’une résidence secondaire ont jusqu’au 15 décembre pour régler la taxe d’habitation.

Mathis Lucas



