Le jeune youtubeur de 22 ans s'est lancé le défi de grimper au sommet de l'Everest, le sommet le plus élevé au monde à 8 848 mètres d'altitude.

Après de nombreux mois d'entrainement et accompagné par un alpiniste et guide de haute montagne en la personne de Mathis Dumas, Inoxtag aurait réussi son défi et donc atteint le sommet.

Il devrait maintenant bientôt commencer la descente. Ce défi devrait également bientôt partagé au grand public sous forme de documentaire.

M.D